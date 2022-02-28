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Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський запевнив, що польська влада буде еластично ставитьсь до проблеми дітей, які втікають з батьками, але не мають документів.

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«Ми будемо діяти гнучко та мудро». Міністр запевнив, що польський уряд не допустить до ситуації, в якій дитина з батьками не зможе перетнути кордон з Польщею.

Що має робити біженець з дитиною? Під час перетину кордону потрібно поінформувати прикордонну службу про свою ситуацію.

На сайті Управління у справах іноземців з'явилася інформація, що якщо у дитини немає посвідчення особи чи паспорта, вистачить при перетині кордону показати свідоцтво про народження.