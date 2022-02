Reklama

Nie wiadomo w tej chwili ile dzieci potrzebuje pomocy. Polski oddział SOS Wioski Dziecięce próbuje to ustalić i skontaktować się z ukraińskimi kolegami. Ostatnie informacje na ten temat pochodzą z soboty wieczór. – Wiemy, że ukraiński oddział Wiosek próbuje to ustalić, ale ze względu na to, że muszą często schodzić do schronów nie jest to łatwe – mówi

- Nie wiemy w tej chwili, czy dzieci będą ewakuowane. Poszukiwani są wolontariusze, którzy na miejscu będą mogli się nimi zaopiekować. To, co mogą zrobić Polscy to wesprzeć finansowo SOW Wioski Dziecięce.

W Ukrainie ponad 64 tys. dzieci jest pod opieką rodzin zastępczych, a ponad 98 tys. przebywa w pieczy instytucjonalnej.

Pracownicy SOS Ukraina przewidują, że 16 tys. z nich wkrótce będzie potrzebowało natychmiastowego wsparcia związanego ze znalezieniem bezpiecznego schronienia, organizacją transportu, pomocą żywnościową, medyczną i psychologiczną.

Polski oddział Wiosek przyjmie 100 dzieci i rodzin z oddziału ukraińskiego.