Choć na Ukrainie nie widać śladów paniki, ostrzeżenia przed wojną wywołują już skutki gospodarcze. KLM zawiesił loty na Ukrainę, co skłoniło rząd w Kijowie do udzielenia dodatkowych gwarancji jednemu z ubezpieczycieli samolotów, byle tylko nie zabraniał ich operatorom realizowania kursów nad Dniepr. Ze względu na ćwiczenia rakietowe na Morzu Czarnym dwu-, trzykrotnie zwiększył się koszt ubezpieczenia ładunku na statkach płynących do portów w północnej części tego akwenu. We wtorek ukraiński resort obrony i banki padły ofiarą zmasowanego cyberataku, a wczoraj przez kraj przetoczyła się fala fałszywych alarmów bombowych. Traci zyskująca w ostatnich latach hrywna; w ciągu trzech miesięcy cena dolara wyrażona w tej walucie wzrosła o 6,4 proc. I choć rosyjskie informacje z wtorku o częściowym wycofaniu oddziałów z Białorusi wzbudziły nadzieje na deeskalację, na razie są one przedwczesne. Nie ma niezależnych dowodów, że taka dyslokacja faktycznie się odbywa. W przestrzeni publicznej pojawiają się zaś kolejne daty inwazji. We wtorkowym komunikacie estońskiego wywiadu czytamy, że „rosyjskie siły zbrojne są gotowe do podjęcia pełnowymiarowej operacji wojskowej przeciwko Ukrainie od drugiej połowy lutego”.