"Żołnierze oddziałów armii pancernej Zachodniego Okręgu Wojskowego zakończyły załadowanie czołgów i opancerzonego sprzętu gąsienicowego na platformy kolejowe, i przystąpiły do wykonania marszu (...) do miejsc stałej dyslokacji" - oświadczyło ministerstwo. Jak dodało, marsz odbywa się na odległość około tysiąca kilometrów.

Działania te odbywają się "po zakończeniu planowych ćwiczeń" - głosi komunikat resortu obrony.

We wtorek ministerstwo podało, że siły Południowego i Zachodniego Okręgu Wojskowego rozpoczęły powrót do baz po zakończeniu ćwiczeń. W środę poinformowano, że do baz wracają siły Południowego Okręgu Wojskowego, które prowadziły ćwiczenia na Półwyspie Krymskim, anektowanym przez Rosję w 2014 roku.(PAP)