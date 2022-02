Amerykanie wierzą, że w ten sposób nakłonią Iran do powrotu do umowy. Strony wkroczyły bowiem w decydującą fazę negocjacji w Wiedniu - „Zniesienie sankcji ma na celu ułatwienie dyskusji, które pomogłyby w osiągnięciu porozumienia i położyłyby podwaliny pod powrót Iranu do realizacji zobowiązań” - napisał Departament Stanu w zawiadomieniu do Kongresu. Dodatkowo ruch ten miałby utrudnić wykorzystywanie irańskich obiektów jądrowych do celów militarnych.