Gospodarzem spotkania pod hasłem: "Obronić Europę” jest lider prawicowej partii Vox, Santiago Abascal. Rozpocznie się ono w piątek od wspólnej kolacji liderów ugrupowań, a na sobotę zaplanowano dwie sesje robocze.

"Wśród tematów, które będą poruszone będzie m.in. walka z depopulacją, obrona suwerenności energetycznej państw europejskich, współpraca obronna w obliczu dzisiejszych zagrożeń m.in. ze Wschodu, czy kwestie dotyczące europejskiego przemysłu w globalnym świecie" - powiedział PAP wicerzecznik PiS, który odpowiada za kontakty międzynarodowe Radosław Fogiel.

Jak dodał, poza nim, Prawo i Sprawiedliwość będzie reprezentowane przez premiera Morawieckiego, jako wiceprezesa partii, a także przez sekretarza generalnego PiS Krzysztofa Sobolewskiego oraz europosłów: Ryszarda Legutko i Zdzisława Krasnodębskiego.

"Będzie to kolejne, po grudniowym 'Warsaw Summit', spotkanie sygnatariusz deklaracji z lipca 2021 r. Liczymy, że spotkanie będzie kolejnym krokiem na drodze do współpracy mającej na celu przywrócenie Unii Europejskiej właściwego wymiaru związku suwerennych państw narodowych" - oświadczył Fogiel.

Na początku lipca ub.r. członkowie prawicowych, konserwatywnych ugrupowań, których przedstawiciele zasiadają w Parlamencie Europejskim podpisali wspólną deklarację ideową. Deklaracja została podpisana m.in. przez: prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczącą Braci Włochów Giorgię Meloni, przewodniczącego hiszpańskiego Vox Santiago Abascala, przewodniczącego Fideszu Viktora Orbana, przewodniczącego Ligi Matteo Salviniego oraz przedstawicieli kilkunastu innych partii centro-prawicowych.

W deklaracji tej sygnatariusze podkreślili, że celem podjętej przez nich współpracy jest głęboka reforma UE poprzez powrót do idei, które legły u jej podstaw z suwerenną rolą narodów europejskich. Ponadto w deklaracji zwrócono uwagę na spadek zaufania obywateli państw członkowskich do tej instytucji, co - według sygnatariuszy - jest konsekwencją "reinterpretacji treści Traktatów".

W obecnym zjeździe europejskich partii konserwatywnych w Madrycie, swój udział potwierdzili: premier Mateusz Morawiecki (PiS), premier Węgier Victor Orban (Fidesz), szefowa Zjednoczenia Narodowego we Francji Marine Le Pen, Marlene Svazek (Wolnościowa Partia Austrii), Tom Van Grieken (Interes Flamandzki), Martin Helme (Estońska Konserwatywna Partia Ludowa), Aurelian Pavelescu (Narodowo-Chłopska Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna w Rumunii), Krasimir Karakachanov z Bułgarskiego Ruchu Narodowego oraz Valdemar Tomasevski ze Związku Chrześcijańskich Rodzin na Litwie.(PAP)

Grażyna Opińska, Rafał Białkowski (PAP)