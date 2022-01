W marszu szły zapewne dziesiątki tysięcy osób, w samym szturmie – jak szacuje to Federalne Biuro Śledcze (FBI) – uczestniczyło ok. 2 tys. Po opanowaniu chaosu służby od razu rozpoczęły poszukiwania, otrzymując od Amerykanów ponad 200 tys. pomocnych wskazówek. W rok zarzuty postawiono łącznie ponad 700 osobom. W związku z zamieszkami skazano 71, w tym 31 na karę więzienia. Napastnicy w większości usłyszeli wyroki mierzone w tygodniach lub miesiącach. Wyższe kary, po kilka lat pozbawienia wolności, otrzymali ci, których uznano za winnych napaści na służby bezpieczeństwa. Wśród skazanych na więzienie jest m.in. Jacob Anthony Chansley, znany jako cudacznie ubrany „szaman Q-Anon” czy „człowiek-bizon”. W listopadzie rozpoczął odsiadkę kary prawie 3,5 roku więzienia.

Losy uczestników szturmu nie zawsze kończyły się spotkaniem z wymiarem sprawiedliwości. Oskarżony o napaść na funkcjonariuszy 49-letni Evan Neumann uciekł na Białoruś, gdzie wykorzystywany jest w propagandzie Alaksandra Łukaszenki. Portal HuffPost wylicza, że co najmniej 10 osób uczestniczących w proteście 6 stycznia zostało wybranych do władz stanowych i lokalnych, z tego trzy do Izby Reprezentantów Wirginii. Co najmniej pięć kolejnych startuje w listopadowych wyborach do Kongresu.