– Ten dokument to próba testowania rządów zachodnich, zwłaszcza USA, mająca na celu wybadanie, jak bardzo im zależy na bezpieczeństwie Ukrainy. Jeśli Stany Zjednoczone na cokolwiek się zgodzą, w ślad za tymi żądaniami Rosjan pójdą następne, jeszcze dalej idące. To jest stara taktyka, jeszcze z czasów radzieckich: wysuwamy nieuzasadnione żądania, badamy siłę partnera, a jeśli się okaże, że jest słaby i się na nie zgadza, to formułujemy kolejne – tłumaczy Marcin Jędrysiak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zdaniem zajmującego się Ukrainą eksperta w propozycji Rosjan są fragmenty, które „stanowią formę dogadywania się ponad głowami innych”. – To także próba formalnego uregulowania stref wpływów. Duchem tego projektu porozumienia jest zapewnienie, że obszar postradziecki poza Litwą, Łotwą i Estonią to rosyjska sfera wpływów, a USA nic do tego – dodaje.