Gorąca zwolenniczka tradycyjnego modelu rodziny, ale i powszechnego dostępu do in vitro. Przed rokiem zasłynęła występem w filmie promocyjnym, w którym mówiła, że nadrzędnym celem kobiety jest posiadanie dzieci, bo jedynie wówczas może czuć się spełniona. Novák powiedziała także, że kobiety nie muszą zarabiać tyle, co mężczyźni, oraz że celem życiowym kobiety nie powinno być dorównanie mężczyznom. Dodała wreszcie, że kobiety powinny podążać za powołaniem do macierzyństwa w imię przetrwania narodu, bo ci, którzy nie chcą mieć dzieci, wybierają drogę do samounicestwienia.