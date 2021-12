Samoloty F-35 zostały stworzone w latach 80. XX w., ale wraz z pojawianiem się na rynku kolejnych generacji do ich systemów były wprowadzane rewolucyjne rozwiązania technologiczne. Te z kolei dawały Amerykanom zdecydowaną przewagę w zakresie bezpieczeństwa. – W sytuacji, kiedy można byłoby takie rozwiązania zinfiltrować i duplikować, USA straciłyby swoją pozycję – mówi ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego Krystian Zięć. Administracja Stanów Zjednoczonych obawia się więc, że jeśli samoloty ich produkcji latałyby bez odpowiednich restrykcji, to szybko stałyby się celem dla chińskiego wywiadu. Takiego scenariusza nie wyklucza m.in. dowódca Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych gen. Kenneth F. McKenzie, który mówił niedawno, że jest zaniepokojony ryzykiem transferu technologii do Pekinu. – Stany Zjednoczone ciężko pracowały, by zapewnić zadowalające rozwiązanie tego problemu – przekonywał.

Dla Emiratczyków kwestia możliwości operacyjnych sprzętu wydaje się drugorzędna. – Kupowanie broni jest efektem polityki, którą prowadzą – tłumaczy Zięć. Państwo przez lata było uzależnione od USA w kwestii bezpieczeństwa, dlatego dług wdzięczności spłacało, wybierając broń amerykańskich producentów. Sytuację zmienił nowy układ w stosunkach międzynarodowych, w ramach którego Chiny kwestionują hegemonię amerykańską. Swoją obecność eksponują przede wszystkim w Azji Centralnej i Zachodniej oraz Afryce. Położone tam państwa zaczynają się zastanawiać, czy współpraca ze Stanami to jedyna właściwa droga. – W konsekwencji w regionach tych dochodzi do coraz odważniejszego eksplorowania chińskiego biznesu. Pojawia się dzięki temu więcej technologii, a wraz z nią więcej wywiadu – tłumaczy Zięć.

– Jeśli Emiratczycy będą zainteresowani, to my jesteśmy gotowi, by iść naprzód – przekonywał sekretarz stanu USA Antony Blinken podczas ubiegłotygodniowej wizyty w Malezji. Nie wiadomo, czy władze ZEA zdecydują się na powrót do rozmów. Ich upadek mógłby wzmocnić przekonanie wśród państw Bliskiego Wschodu, że rola Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa w regionie maleje. Sojusznicy USA są zaniepokojeni serią wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich latach: zaczynając od rozmów nuklearnych z Iranem prowadzonych przez administrację prezydenta Baracka Obamy, kończąc na chaotycznej ewakuacji wojsk amerykańskich z Kabulu w sierpniu tego roku. Po tym, jak Stany zmniejszyły swoje militarne zaangażowanie w Azji Zachodniej, nie mogą sobie jednak pozwolić na kryzys w relacjach z państwami Zatoki. – Zresztą, choć kontrakt z ZEA był bardzo duży, to producent tych samolotów ma zamówienia na kilkadziesiąt lat do przodu – kwituje Zięć.