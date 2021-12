Czytając projekt grand dealu między USA i Rosją, wyraźnie widać, jaki jest cel gromadzenia sił przy granicy z Ukrainą. Nie chodzi o wojnę, ale o wymuszenie na Amerykanach porozumienia, które na nowo zdefiniuje strefy wpływów Zachodu i Wschodu. Kreml poprzez presję militarną dąży, po pierwsze, do marginalizacji NATO (adresatem umowy jest Waszyngton, a nie Sojusz Północnoatlantycki, mimo że dotyczy ona Paktu, który buduje 30 państw), po drugie, do ubezwłasnowolnienia Ukrainy i Gruzji, po trzecie, do wytyczenia granicy między Wschodem a Zachodem, która będzie nową wersją żelaznej kurtyny, po czwarte, do zalegalizowania wcześniejszych, niezgodnych z prawem międzynarodowym działań Kremla. Spełnienie któregokolwiek z tych warunków oznacza porażkę Zachodu. Projekt umowy, którą po telekonferencji Putin–Biden zaprezentował rosyjski MSZ – jest jak upiór z Gogolowskiego „Szynela”. Ubrany w stary czy nowy płaszcz, zawsze wraca i jest nie do zaakceptowania.