Celem projektu jest wsparcie innowacyjnych pomysłów oraz udzielenie kompleksowego merytorycznego wsparcia dla autorów nieszablonowych projektów. Ze swoimi pomysłami może zgłaszać się każdy - nie tylko pojedyncze osoby, ale również zespoły, które są właścicielami niebanalnych pomysłów, czyli posiadają do niego tytuł prawny.

Realizacja projektu trwa do 30 czerwca 2023. Nabór wniosków podzielony został na cztery tury. Pierwszą z nich mamy już za sobą. Kolejne tury naboru wniosków zostały wyznaczone w następujących terminach: II tura - od 15 listopada do 14 stycznia, III tura - od 15 stycznia do 14 marca i IV tura - od 15 marca do 14 maja. W każdej turze może zostać zgłoszonych maksymalnie 250 projektów – liczy się kolejność zgłoszeń.

Na co mogą liczyć pomysłodawcy zakwalifikowani do projektu? Przede wszystkim na wsparcie ekspertów na każdym etapie wdrażania pomysłu - będą mieli możliwość zaprojektowania i zbudowania prototypu, zaprezentowania się przed inwestorami, czy sieciowania z partnerami biznesowymi, naukowymi i instytucjonalnymi. Selekcja zgłoszonych wniosków podzielona została na trzy etapy, a podczas ostatniego z nich, wybrani uczestnicy projektu otrzymają wsparcie ekspertów oraz usługi polegające na opracowaniu produktu o wartości do 25 tysięcy złotych. Ale to nie wszystko - ideą projektu jest również uniwersalność oraz dotarcie do każdego odbiorcy. W związku z powyższym, zaplanowano wyjazdowe cykle spotkań pt. „Techno - Strefy”, które przybliżą zagadnienie nowych technologii na terenie całej Polski.

Szczegółowe informacje na temat tego, kto może złożyć wniosek, jak to zrobić oraz jakie korzyści czekają na właścicieli innowacyjnych pomysłów można znaleźć na stronie www.strefapomysłodawcy.pl, gdzie oprócz potrzebnych dokumentów, zamieszczone zostały również webinary przybliżające założenia projektu.

Warto wspomnieć, że „Strefa Pomysłodawcy - Wsparcie 4.0” daje nie tylko możliwość realizacji innowacyjnych pomysłów, ale jest również miejscem otwartym dla wszystkich zainteresowanych rozwojem technologicznym. W siedzibie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego będzie można uczestniczyć w ciekawych warsztatach, zajęciach i spotkaniach z zakresu nowych technologii i innowacyjności. Właśnie taki cykl warsztatów zostanie przeprowadzony już w grudniu w siedzibie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Projekt „Strefa Pomysłodawcy – Wsparcie 4.0” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Pilotaż Programu „Strefa Pomysłodawcy”.