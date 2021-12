Amerykanie chcą po prostu powrotu do 2015 r. Tamto porozumienie, podpisane przez prezydenta Baracka Obamę, nie było dobre. Zawierało mnóstwo luk. Nie podejmowało w ogóle tematu pocisków rakietowych czy kwestii organizacji terrorystycznych, które Iran wspiera. Niemniej zapewniło ono państwom takim jak Izrael więcej czasu i przestrzeni do przygotowania się na różne ewentualności. O jakieś 10-15 lat miało odsunąć też zagrożenie nuklearne ze strony Teheranu. Tylko że w 2018 r. kolejny prezydent Donald Trump postanowił się z umowy wycofać. A skoro USA mogły przestać się stosować do jej zapisów, to Irańczycy postanowili zacząć wzbogacać uran. Teraz, kiedy wrócili do stołu negocjacyjnego, Amerykanie nie godzą się na zniesienie wszystkich sankcji , które zostały nałożone po wycofaniu się Trumpa z porozumienia. Chcą, by najpierw to władze w Teheranie zaczęły postępować zgodnie z jego zapisami. Iran miałby nie tylko ograniczyć wzbogacanie uranu do 50 proc., ale również pozbyć się całego arsenału uranu wzbogaconego już do 60 proc. Amerykanie chcą też w trakcie negocjacji poruszyć kwestię pocisków dalekiego zasięgu. Mówi się, że wystrzeliwując taką broń, Iran mógłby dotrzeć nawet do wschodnich wybrzeży USA. Kluczowy miałby być także temat interwencji, których dopuszcza się Iran w Iraku, Jemenie, Libanie i Syrii, by wpływać na tamtejszą politykę. Ostateczny cel Iranu jest poważny. Chce na zgliszczach współczesnego świata zbudować szyicki kalifat. Dotychczas Stany Zjednoczone nie próbowały korzystać z innych niż dyplomacja opcji nacisku. Nie wiem, do czego to doprowadzi. Nie mam pojęcia, jakie będą rezultaty negocjacji wiedeńskich. Ale wiem, że jeśli Iranu natychmiast się nie powstrzyma, to Izrael nie będzie mógł tego dalej tolerować. Nikt nie powinien się nam dziwić; mówimy o sytuacji, w której bombę nuklearną będą trzymali w rękach ludzie, którzy niejednokrotnie mówili, że Izrael powinien zniknąć z mapy świata. Patrzymy na takie zagrożenie bardzo poważnie. Nie możemy się zgodzić, żeby losy naszego państwa zależały od ajatollaha.