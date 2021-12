Pod koniec pierwszej kadencji w koalicji parlamentarnej pojawiły się zgrzyty wynikające ze spadku poparcia komunistów i BE oraz wzrostu popularności socjalistów. Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi w 2019 r. mniejsi partnerzy koalicyjni zaczęli organizować protesty , domagając się zwiększenia nakładów na służbę zdrowia oraz podwyżek płac dla kolejnych grup zawodowych. Mimo to po wyborach ponownie poparły powstanie rządu Costy, a następnie umożliwiały jego trwanie, głosując za ustawami budżetowymi na 2020 i 2021 r. 28 października zdecydowały się jednak zmienić zdanie, doprowadzając do pierwszego w historii demokratycznej Portugalii nieuchwalenia budżetu, bo uznały go za zbyt mało prospołeczny. Zgodnie z konstytucją prezydent rozwiązał parlament i zarządził przedterminowe wybory.

Polityka gospodarcza rządu Costy przyniosła pozytywne efekty. W latach 2015–2019 wzrost gospodarczy wynosił średnio 2,4 proc. rocznie, inflacja – 0,6 proc. rocznie, kraj przeszedł z ponad 4-proc. deficytu budżetowego do nadwyżki wynoszącej 0,2 proc. Dług publiczny zmniejszył się do 117 proc. PKB, a bezrobocie spadło poniżej 6 proc. Niestety pandemia COVID-19 spowodowała, że w 2020 r. PKB zmniejszył się o 8,4 proc., a dług publiczny wzrósł do 135 proc. PKB, przywracając sytuację finansów publicznych do stanu sprzed 2015 r. Rząd przeprowadził za to nadzwyczaj skuteczną akcję szczepień przeciwko COVID-19, wykorzystując w tym celu wojsko. Odsetek zaszczepionych w Portugalii jest największy na świecie. 89 proc. społeczeństwa przyjęło obydwie dawki szczepionki, a wśród osób powyżej 50. roku życia ten odsetek sięgnął 99 proc.

30 stycznia 2022 r. Portugalczycy będą wybierać między kontynuacją polityki Costy a polityczno-ekonomicznym skrętem w prawo. Do objęcia samodzielnej władzy PS potrzebuje minimum 116 mandatów w parlamencie. Będzie to możliwe, jeśli uzyska co najmniej 40 proc. głosów. Obecnie jej poparcie w sondażach oscyluje wokół 38 proc. Jednocześnie w ciągu ostatniego miesiąca notowania PSD wzrosły z 28 do 32 proc. Wzrost poparcia odnotowuje też altprawicowe Dość!, odwołujące się do polityki brazylijskiego prezydenta Jaira Bolsonaro, oraz reprezentująca przedsiębiorców Inicjatywa Liberalna. Komuniści i BE utrzymują stale po 5 proc. poparcia. W parlamencie najprawdopodobniej nie znajdą się za to przedstawiciele chadeckiego Centrum Demokratyczno-Społecznego – Partii Ludowej oraz dwóch partii ekologicznych: Wolni oraz Ludzie-Natura-Zwierzęta. Jeśli więc socjaliści w toku kampanii nie przekonają do siebie dodatkowych 2–3 proc. wyborców, Portugalię może czekać powyborczy klincz. O wyjściu z niego najpewniej zdecydują te same siły, które doprowadziły do upadku obecnego rządu, czyli skrajna lewica.