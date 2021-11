Jak wynika z nowego prawa, które w niedzielę analizuje dziennik “Nexo”, przełożeni nie będą mogli wysyłać podległym sobie pracownikom nie tylko maili, ale również smsów.

Z zatwierdzonego podczas parlamentarnej debaty 5 listopada br. pakietu przepisów dotyczących zmian w prawie pracowniczym wynika, że nowelizacja jest efektem nasilonego w Portugalii zjawiska telepracy w warunkach pandemii Covid-19.

W nowych przepisach przewidziano kary dla spółek zatrudniających co najmniej 10 osób, które w godzinach odpoczynku pracownika próbują nawiązywać z nim kontakt.

Pakiet przyjętych przepisów pod nazwą “Prawo do odpoczynku” przewiduje też obowiązek pokrywania przez władze firm wydatków pracownika w miejscu, w którym wykonuje on telepracę. Nowością jest też obowiązek organizowania co najmniej raz na dwa miesiące spotkań całej załogi spółki, której personel wykonuje obowiązki w sposób zdalny.