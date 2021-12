W niedzielę do Warszawy ma z kolei przylecieć kanclerz Scholz. Także on wcześniej odwiedzi Paryż , ale to, że Warszawa znalazła się wysoko na liście odwiedzanych stolic, sygnalizuje, że nowy gabinet jest otwarty na współpracę z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Trudno spodziewać się jednak radykalnych zmian w relacjach na linii Berlin–Warszawa, ponieważ problemy pozostają te same. Gazociąg Nord Stream 2 wciąż jest kością niezgody, a w najbliższych latach coraz ostrzejsze staną się problemy w podejściu do transformacji energetycznej (Niemcy właśnie wyłączają ostatnie reaktory atomowe, a Polska chce budować nowe) czy wizji przyszłości Unii Europejskiej. W tej ostatniej sprawie rząd niemiecki będzie stawiał na znacznie dalej idącą federalizację. Jeśli chodzi o sprawy krajowe, nowy rząd Niemiec musi się przede wszystkim zmierzyć z kolejną falą pandemii. Od kilku tygodni za Odrą jest ponad 50 tys. zakażeń dziennie i są regiony, w których system opieki zdrowotnej jest na granicy wydolności. Scholz zapowiedział, że do końca roku zostanie wykonanych kolejnych 30 mln szczepień, ale może być to trudne do osiągnięcia.