Rosyjski prezydent ma ich wiele. Chce uzyskać ustępstwa ze strony Ukrainy i Zachodu. Jego celem jest to, by Ukraina nigdy nie została przyjęta do NATO. Pragnie też odciąć Kijowowi pomoc w obszarze bezpieczeństwa, a także uzyskać zgodę Niemiec i UE na certyfikację Nord Stream 2. Tak, by gazociągiem płynął surowiec.

Tak, to całkiem możliwe. Ale nie wydaje mi się, by Putin podjął już decyzję w tej sprawie. Ustawił jednak wojska tak, by ta eskalacja była możliwa, ma opcje. Myślę, że ma nadzieję, że uzyska ustępstwa bez użycia siły. Teraz pokazuje, że w razie czego ma środki i jest gotowy do ich użycia.

Putin sonduje, z jakim spotka się oporem. Szefowie MSZ państw NATO po spotkaniu w Rydze powinni zapewnić większą pomoc dla Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa. Powinni być gotowi do nałożenia mocnych sankcji na Rosję, trzeba je ogłosić zawczasu. Jeśli Putin spotka się z oporem, to może czekać na inną okazję. Ale jeśli nie, to może pójść do przodu.

Należy pochwalić administrację Joego Bidena za to, że nagłośniła rosyjską wojskową mobilizację i podzieliła się informacjami wywiadowczymi z sojusznikami. Oprócz tego senator Bob Menendez przedstawił propozycję nowych sankcji , do Brukseli wysłano specjalny zespół, by koordynować pracę nad nimi.

Mówienie o podziałach jest zbyt mocne. Biały Dom jest skoncentrowany głównie na sprawach wewnętrznych i nie pali się do wielkich międzynarodowych zobowiązań, stara się ograniczać wojskową obecność USA na świecie. Urzędnicy w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego (przy Białym Domu) skupiają się bardziej na Chinach, to Pekin postrzegają jako największe długoterminowe zagrożenie, nie Moskwę. Departament Stanu podziela taką opinię, ale wskazuje, że Rosja stanowi największe zagrożenie tu i teraz. To jednak niuanse, a nie wielkie różnice.

Wracając do sprawy Nord Stream 2, jak skomentuje pan presję administracji na senatorów, by nie nakładać sankcji na projekt?

Rząd wyraźnie podjął decyzję, że nie chce nakładać sankcji na niemieckie firmy czy obywateli. Wyraźnie wskazał też, że nie zgadza się z Nord Stream 2 i obejmuje sankcjami rosyjskie podmioty. To powoduje frustrację w Kongresie. Widzimy w nim propozycje, które w istocie zobowiązują rząd do sankcji. Piłka jest w grze.

Po pierwsze, Zełenski został wybrany przy masowym poparciu, przekraczającym 70 proc. Tego nie da się utrzymać w długim okresie, to naturalne, że poparcie spada. Po dwóch latach Ukraińcy chcieliby widzieć więcej zmian w polityce wewnętrznej, silniejszą gospodarkę, sprawniejszą walkę z pandemią, praworządne państwo. Tego wszystkiego nie jest łatwo dokonać, a to uderza w jego popularność.

Natomiast w kwestii kalkulacji Putina, to nie wydaje mi się, że on ma szacunek do jakiegokolwiek przywódcy Ukrainy czy nawet do Ukrainy jako państwa. Pisał, że nie ma czegoś takiego jak Ukraina, że to są Rosjanie, którzy są zdezorientowani. Z takim podejściem oraz poczuciem, że Zachód jest słaby, podbija stawkę. To nie jest zależne od Zełenskiego.