Wykonawca misji, firma Axiom Space, ogłosił, że powrót załogi rozpocznie się najwcześniej w poniedziałek, 14 lipca, o godz. 13:05 czasu polskiego. „Daje to naszemu astronaucie i pozostałym członkom załogi dodatkowy czas na wykonanie eksperymentów technologiczno-naukowych” - przekazała w komunikacie POLSA.

Aktualny stan realizacji podstawowych celów misji oceniono na 91,3 proc., a stopień realizacji dodatkowych działań — na 20,4 proc.

W codziennym raporcie firmy Axiom Space podkreślono natomiast, że astronauci maksymalnie wykorzystują ostatnie dni na orbicie i kontynuują eksperymenty, które mogą „kształtować przyszłość eksploracji Kosmosu oraz poprawić życie na Ziemi”.

POLSA wyjaśniła, że 14. dnia misji astronauci zaangażowani byli między innymi w badania nad zmianami w florze bakteryjnej jelit w kosmosie (Human Gut Microbiota) oraz badania dotyczące zdrowia psychicznego podczas misji kosmicznych (AstroMentalHealth), wykorzystania interfejsu mózg-komputer (PhotonGrav), zdrowia kości, stymulacji mięśni i snu na orbicie.

Kolejny, 15. dzień misji oceniono jako wyjątkowo pracowity. W harmonogramie zaplanowane są działania w ramach szeregu eksperymentów, w tym dotyczące regulacji stanów psychicznych za pomocą informacji o aktywności mózgu (EEG Neurofeedback), testowania nanomateriału MXene i badania przeżywalności zmodyfikowanych genetycznie drożdży w warunkach kosmicznych (Yeast TardigradeGene).

Polskiego astronautę czeka również kolejna wizyta w module obserwacyjnym Cupola i przygotowanie dodatkowych materiałów promocyjnych w module Columbus - poinformowała POLSA.

W komunikacie wyjaśniono również, że astronauci żyjący na ISS muszą mierzyć się z niedoborem zapasów, w tym wody, która jest niezbędna do życia, a przy tym trudna w transporcie. Dlatego na stacji działa System Kontroli Środowiska i Podtrzymywania Życia (ECLSS), który między innymi odzyskuje wodę dla astronautów. Jest on w stanie poddać recyklingowi ponad 90 proc. wody na ISS, co jest istotne, bo każdy z astronautów zużywa jej prawie 4 litry dziennie do picia, przygotowywania posiłków i higieny.