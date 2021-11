W Polsce dziś ma być powołany specjalny sztab z udziałem przedstawicieli resortu zdrowia, sanepidu oraz Państwowego Zakładu Higieny, który ma podjąć decyzję, co robić dalej. Zdaniem ekspertów to spóźnione działania. Wczoraj – w związku z rosnącą liczbą przypadków i zgonów oraz pojawieniem się mutacji – wszyscy członkowie zarządu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych podpisali się pod apelem do prezydenta, premiera, ministra zdrowia, marszałków Sejmu i Senatu o podjęcie pilnych prac umożliwiających kontrolę paszportów COVID-19, ograniczenia dla osób nieszczepionych, karanie oszustów szczepionkowych. Postulują też ostrzejsze kary dla osób czy firm nieprzestrzegających obecnych przepisów . Sześcioro członków zarządu to jednocześnie członkowie Rady Medycznej, a apel to poniekąd głos jej samej. – Od miesiąca apelujemy o wprowadzenie zmian podczas spotkań z premierem czy ministrem zdrowia. Brak działań nie jest uzasadniony merytorycznie – mówią nasi rozmówcy z Rady Medycznej.