Powella, przez lata bankiera inwestycyjnego, prawnika i urzędnika, po raz pierwszy na prezesa Fedu wyznaczył w 2017 r. Donald Trump. Przez większość prezydentury republikanin krytykował go jednak za sprzeciw wobec prób wpływania na wartość dolara w handlowych starciach między Białym Domem i Chinami. Dochodziło nawet do tego, że Trump porównywał Powella do chińskiego przywódcy Xi Jinpinga i groził mu zwolnieniem. Szef Fedu w dużej mierze ignorował ataki i nie wchodził w słowne potyczki.