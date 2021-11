Tajwan, prawa człowieka, wojna celna, źródło epidemii COVID-19, spór o Morze Południowochińskie - to tylko niektóre pozycje z listy spraw antagonizujących dwa największe światowe mocarstwa. Ostatnie amerykańsko-chińskie rozmowy na niższym szczeblu dyplomatycznym toczyły się w lodowatej atmosferze i bez wzajemnego zrozumienia. To zaś budziło obawy przed zaognieniem konfliktu.

Mimo narastających napięć poniedziałkowy wirtualny szczyt z udziałem prezydenta USA Joe Bidena i jego chińskiego odpowiednika Xi Jinpinga stanowi szansę na przełamanie impasu. Amerykanie mają nadzieję, że bezpośredni kontakt między przywódcami pozwoli na uniknięcie konfrontacji. A równocześnie, że będzie to okazja do klarownego wytłumaczenia stronie chińskiej kluczowych dla Stanów Zjednoczonych spraw i punktów, w których Amerykanie nie zamierzają się cofać.

- Prezydent Biden jasno przedstawi amerykańskie zamiary i priorytety, ale także nasze obawy - streściła podejście Waszyngtonu do rozmowy z Xi rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki.

Dla dyplomatów USA to podtrzymanie kluczowego kanału komunikacyjnego będzie główną wartością rozmowy. Nie ma oczekiwań, że połączenie telefoniczne Biden - Xi zakończy się rozwiązaniem punktów spornych. W ramach dialogu ceniący rozwijanie osobistych relacji ze światowymi przywódcami Joe Biden odbył do tej pory dwie rozmowy telefoniczne ze swoim chińskim odpowiednikiem. Ta poniedziałkowa ma być jednak najpoważniejsza. Tuż przed nią doszło do ocieplenia relacji - na szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow oba mocarstwa zgodziły się na pogłębienie współpracy w polityce klimatycznej.