Były doradca przez długi czas utrzymywał, że są wraz z Netanjahu niewinni. W 2018 r. został jednak aresztowany. Szantażowano go m.in. ujawnieniem informacji na temat „romantycznej relacji” z kobietą, która nie była jego żoną. To wtedy zgodził się na ugodę ‒ w zamian za immunitet obiecał zeznawać przeciwko „Bibiemu”. Jak pisze „The Jerusalem Post”, przesłuchania były dla niego do tego stopnia niekomfortowe, że w listopadzie 2019 r. krzyknął do sędziów: „Możecie mnie po prostu zabić”. Z kolei centrolewicowy dziennik „Harec” informował w ubiegłym tygodniu, że Hefetz planuje pozwać państwo za sztuczki, które śledczy wobec niego stosowali.