To pierwsze tego typu działania od podpisania tzw. Porozumień Abrahama, które rok temu doprowadziły do normalizacji stosunków między arabskimi stolicami a Tel Awiwem. Choć w przeszłości Izrael prowadził już ćwiczenia z wojskami ZEA, te na Morzu Czerwonym stanowią pierwszą w historii publiczną współpracę militarną między Państwem Żydowskim a Bahrajnem.

Pięciodniowe manewry obejmują szkolenia na pokładzie transportowego doku USS Portland. Koncentrują się na stosunkowo prostych strategiach i nie wykorzystują zaawansowanego sprzętu, jak np. okręty podwodne. Według informacji opublikowanych przez 5 Flotę Centralnego Dowództwa USA, skupiają się za to na ochronie okrętów handlowych i przeciwdziałaniu przemytowi. Morze Czerwone łączy bowiem Zatokę Adeńską z Kanałem Sueskim, co czyni je jednym z kluczowych szlaków żeglugowych na świecie.

Wspólne działania państw są odpowiedzią na wzmożoną obecność i agresję Iranu na wodach Bliskiego Wschodu. Między Teheranem a Tel Awiwem toczy się tam konflikt, który przez analityków określany jest mianem „wojny cieni”. Wzajemne ataki trwają przynajmniej od lata 2019 r. Izrael uderzył wtedy w statek przewożący z Iranu ropę przez wschodnią część Morza Śródziemnego i Morze Czerwone. Władze w Teheranie naruszyły bowiem sankcje , które zostały nałożone, gdy były prezydent USA Donald Trump wycofał się z umowy nuklearnej z 2015 r. Konflikt od początku koncentrował się na irańskich tankowcach, które transportowały ropę do Syrii i Libanu. Zdaniem Izraela niektóre z nich przewoziły również broń dla islamskich bojowników, co miałoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa tego państwa.

Przełomowe były wydarzenia z lipca tego roku. W ataku na płynący przez Morze Arabskie tankowiec Mercer Street zginęli członkowie załogi ‒ obywatele Rumunii i Wielkiej Brytanii. Oficjalnie było to pierwsze zdarzenie, podczas którego odnotowano ofiary śmiertelne. O jego przeprowadzenie oskarżone zostały władze Iranu.

‒ Obecność Teheranu jest czymś, co jak najszybciej musimy odeprzeć od Izraela, Morza Czerwonego i wszystkich innych obszarów, na których zagrożona może być wolność naszej żeglugi. Żeby to osiągnąć, musimy zacieśnić współpracę ‒ powiedział cytowany przez „The Times of Israel” anonimowy oficer Sił Obronnych Izraela. Można się więc spodziewać, że relacje militarne Izraela z państwami Zatoki Perskiej będą się w najbliższym czasie pogłębiać.