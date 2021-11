Młody Kaddafi, czyli Sajf Al-Islam, był niegdyś postrzegany jako przyjazny Zachodowi. Ukończył doktorat na elitarnej London School of Economics i biegle mówi po angielsku. W 2005 r. został nawet nagrodzony tytułem „młodego lidera” przez Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Kiedy w 2011 r. wybuchło powstanie przeciwko rządom jego ojca, Sajf Al-Islam pozostał jednak lojalny wobec rodziny. ‒ Walczymy w Libii i umrzemy w Libii ‒ mówił. Po zabójstwie Mu’ammara został schwytany przez milicję i był przetrzymywany przez sześć lat. Otrzymał nawet wyrok śmierci, ale później został on unieważniony.

Teraz 50-latek stopniowo wraca do życia publicznego. Na początku tego roku udzielił wywiadu m.in. „New York Timesowi”. Powiedział w nim, że chciałby przywrócić swoją rodzinę do władzy. Powstanie z 2011 r. określił jako złe. Na Kaddafim juniorze ciąży wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakaz aresztowania za zbrodnie przeciwko ludzkości. Miałby odpowiadać za morderstwa, prześladowania i rolę w krwawym stłumieniu antyrządowych protestów . Jest również poszukiwany przez prokuratorów w stolicy państwa ‒ Trypolisie ‒ w związku z domniemanymi zabójstwami dokonywanymi przez rosyjskie siły paramilitarne. Sam wszystkim oskarżeniom zaprzecza.

Niewielkie grono Libijczyków nadal pozostaje lojalne wobec starego reżimu i odczuwa nostalgię za względną stabilnością ery Kaddafiego. Pod jego rządami Libia była co prawda międzynarodowym pariasem rządzonym przez bezwzględne państwo policyjne, ale od czasu jego obalenia kraj jest nękany kryzysami i konfliktami. Kaddafi mógłby więc zdobyć poparcie kilku plemion, szczególnie w południowej części Libii.

Gdyby został wybrany, stanąłby jednak w opozycji do milionów Libijczyków, którzy rewolucję poparli. Wielu obawia się, że przywróciłby dyktaturę. Szanse na zwycięstwo ma jednak stosunkowo niewielkie. Prokurator wojskowy Libii potwierdził zresztą, że napisał do komisji wyborczej z żądaniem wstrzymania kandydatury Kaddafiego. Można się spodziewać, że decydując się na start w wyborach zaplanowanych na 24 grudnia, Sajf chciałby po prostu pokazać, że wrócił na scenę polityczną i może z powodzeniem ignorować decyzje Międzynarodowego Trybunału Karnego. ‒ Wracać trzeba powoli. To jest jak striptiz ‒ powiedział „New York Timesowi”. „Przestępcy mają swoje miejsce na listach poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości, a nie listach wyborczych” ‒ napisał na Twitterze urzędnik porewolucyjnej epoki Abdulrahman Sewehli.