Platforma Obywatelska alarmuje, że jeśli uzgodnienie planu nie nastąpi w najbliższych dniach, Polska nie ma szans na otrzymanie tegorocznej zaliczki. Wynika to z procedury przyjmowania KPO. Najpierw musi on otrzymać pozytywną opinię Komisji Europejskiej, potem zostać zaakceptowany przez Radę, by wreszcie mogła zostać podpisana umowa między Brukselą a Warszawą w sprawie jego realizacji. Tymczasem dokument jeszcze nie został finalnie uzgodniony między Komisją a polskim rządem. – My już co najmniej od lipca komunikujemy, że uważamy negocjacje za sfinalizowane, ale po tamtej stronie nie widać zrozumienia – słyszymy w rządzie.