Blinken ogłosił zawarcie umowy na początku odbywającego się w Waszyngtonie w formie wideokonferencji spotkania ministrów spraw zagranicznych poświęconego pandemii Covid-19 i nierównościom w dostępie do szczepionek. Szef amerykańskiej dyplomacji nie sprecyzował, ile szczepionek zostanie dostarczonych w ramach umowy ani do których regionów świata, i kiedy, trafią.

"Musimy mieć pewność, że osoby, do których nie mogą dotrzeć prowadzone przez rządy kampanie szczepień nie zostaną pominięte w naszych wysiłkach. One również muszą być chronione. Chcemy, by znajdujący się w tym trudnym położeniu ludzie otrzymali ochronę przed Covid-19 tak szybko, jak to tylko możliwe" - powiedział Blinken.

Celem programu COVAX jest sprawiedliwa dystrybucja szczepionek na świecie i dostarczanie ich do krajów rozwijających się. COVAX jest współprowadzony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i działający na rzecz zwiększenia dostępności szczepień sojusz GAVI.

22 września prezydent USA Joe Biden zobowiązał się do zakupu dodatkowych 500 mln dawek szczepionek przeciw Covid-19 firmy Pfizer, które w 2022 r. mają być podarowane biedniejszym krajom.

Eksperci z zakresu zdrowia publicznego krytykują bogatsze państwa za niewystarczające wysiłki na rzecz dystrybucji szczepionek do krajów rozwijających się - zaznacza Agencja Reutera. Dodaje, że gdy w USA podanie wszystkim zaszczepionym dawki przypominającej, wiele osób na świecie nie miało jeszcze szansy na otrzymanie pierwszego zastrzyku.