Jednym z potencjalnych klientów, z którym udało się nam nawiązać kontakt, był Udochukwu. Mężczyzna zajmuje się drobnym biznesem w Lagos. Chciał polecieć na Białoruś, by stamtąd dostać się do UE . Jak mówi, bieda w Nigerii jest niewyobrażalna, więc emigracja to jedyne wyjście. Nasza pierwsza rozmowa pokazała, co obiecują pośrednicy. – Kiedy dostanę się na Białoruś, władze migracyjne wbiją mi pieczątkę, która pozwoli wjechać na Litwę. Pewien chłopak, który podróżował wcześniej, przysłał mi filmik, na którym białoruska wiza została podstemplowana tak, by pozwalała przekroczyć litewską granicę. Ale musiałbym zapłacić pogranicznikom co najmniej 2000 euro – przekonuje. Poprosiwszy o przysłanie zdjęcia „podstemplowanej wizy”, dostaliśmy promesę wystawioną przez Nju Wizę dla pracownika banku z Lagos. Nie ma tam słowa o Litwie, ale nasz rozmówca nie zna rosyjskiego i nie mógł sam tego ustalić. Drugi z pośredników wysłał mu zaproszenie na studia w Białoruskiej Państwowej Akademii Lotnictwa, które ma być podstawą do uzyskania wizy. Trzeci spotkał się z nim i obiecał przerzut na Litwę. Umowa miała zostać zawarta w Nigerii w obecności notariusza. – Mówił, że ma kogoś w Polsce, kto mnie odbierze, gdybym dotarł do tego kraju – tłumaczy.