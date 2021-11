Przeciwnicy pomysłu zwracali uwagę, że opozycja już dwukrotnie próbowała zorganizować strajk generalny – latem i jesienią 2020 r. Nie udało się to nawet w połowie sierpnia, gdy przez Mińsk przetaczały się wielosettysięczne manifestacje, korzystające z czasowej bierności milicji. Przestrzegano też, że środowisko Radzinej i Sannikaua ma tendencję do myślenia życzeniowego na temat okoliczności, w jakich realne jest odsunięcie od władzy rządzącego od 1994 r. Łukaszenki. Cichanouska zdystansowała się od pomysłu, mówiąc, że ogłoszenie początku strajku na 1 listopada nie zostało z nią skonsultowane. – Tak ważny krok powinien zostać dobrze skoordynowany. Mamy już podobne doświadczenia i rozumiemy, że nie wystarczy ogłosić strajku, by odnieść sukces. Potrzeba skrupulatnej pracy przygotowawczej – mówiła Cichanouska w debacie prowadzonej na jej kanale na YouTubie. Dyleuski został zaproszony do udziału, ale nie przyjął zaproszenia.