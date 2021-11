"Uniemożliwianie społeczeństwu obywatelskiemu kontrolowania działań rządów (...) może mieć poważne konsekwencje (...)" - oświadczyła Anderson. Według reprezentantki ActionAid International, jedynie czterem przedstawicielom NGOs, z tysięcy akredytowanych, zezwolono na obserwację międzynarodowych negocjacji. W opinii AFP, takie decyzje mogą zaszkodzić wiarygodności COP26.

Według zasad szczytów klimatycznych ONZ, organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą brać udział w tych międzynarodowych spotkaniach jako obserwatorzy. Oznacza to, że mają one prawo uczestniczyć w negocjacjach pomiędzy państwami i doglądać przejrzystości całego procesu - tłumaczy francuska agencja.

"To klęska dla NGOs, jeżeli te nie mogą brać udziału w spotkaniach (...)" - mówił reprezentant think tanku Power Shift Africa Mohamed Adow.

"Przedstawicielom organizacji z najbiedniejszych krajów powiedziano, że ten szczyt COP będzie inkluzywny, więc wielu z nich przybyło, by ich głos mogła usłyszeć społeczność międzynarodowa. Tymczasem, gdy już tu przyjechali, mówi się im, że mogą uczestniczyć w spotkaniach poprzez platformę online, która praktycznie nie działa" - opisywał Adow.

Od pierwszego dnia szczytu, niedzieli, delegaci, by wejść na teren konferencji, nie raz muszą czekać w długiej na godzinę oczekiwania kolejce do kontroli - informowała AFP.

"Restrykcje związane z Covid nie mogą usprawiedliwiać tego, że przedstawiciele NGOs nie mają dostępu do spotkań" - komentował Sebastien Duyck, przedstawiciel jednej z organizacji pozarządowych zajmującej się prawem.

Rzecznik premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona oświadczył, że organizatorzy "robią wszytko co mogą, by konferencja przebiegała bezproblemowo".

Szczyty klimatyczne ONZ, tzw. COP (Conference of the Parties), to doroczne globalne spotkania, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Tegoroczna konferencja rozpoczęła się w niedzielę 31 października i potrwa do 12 listopada.