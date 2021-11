Jak to wygląda w Polsce? – Nie słyszałem, by ktoś się przymierzał do wprowadzenia takich rozwiązań. Ale gdy rozpoczęła się pandemia COVID-19, w Gdyni przeprowadzano pewien eksperyment. System monitoringu miejskiego otrzymał specjalną nakładkę do wykrywania skupisk ludzkich. To było w marcu 2020 r., ale nie jest dalej rozwijane, a Gdynia już tego nie stosuje. Co ciekawe, twórcy tego oprogramowania udostępnili je publicznie i można mieć w nie wgląd – mówi Krzysztof Izdebski, ekspert ds. prawa nowych technologii. Jak informowali urzędnicy , w 18 z prawie 140 kamer monitoringu miejskiego działał „wyzwalacz detekcji tłumu”, który miał generować alarm przy pojawieniu się w danym miejscu grupy ludzi. To algorytm sztucznej inteligencji, który stworzyła firma Tooploox w ramach projektu HackTheCrisis.