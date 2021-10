"Prymatu prawa unijnego nie ma w traktacie unijnym, więc UE ma prymat tam, gdzie ma kompetencje. Kwestia dotyczy kompetencji. To, co dzieje się teraz regularnie, to instytucje europejskie, które omijają kompetencje narodowych parlamentów i rządów oraz modyfikują traktat, nie mając do tego legitymacji. Polacy mają więc rację" - oświadczył Orban, dodając, że tam, gdzie nie ma kompetencji UE, tam prawo krajowe ma prymat nad unijnym.

"Polska to dobry kraj, jeden z najlepszych krajów europejskich. To kraj sukcesu. Najlepsza gospodarka, dominująca demokracja, wybory są uczciwe. Jaki jest problem z Polską?" - dodał.

Premier Holandii Mark Rutte: Przywódcy UE muszą być twardzi wobec Polski

„Musimy być twardzi. (...) Niezależność polskiego sądownictwa to kluczowa kwestia, którą musimy omówić. Bardzo trudno wyobrazić sobie, jak można by udostępnić Polsce nowy duży fundusz pieniężny, gdy nie zostanie to rozstrzygnięte" - powiedział Rutte.

W czwartek po południu w Brukseli rozpocznie się szczyt UE z udziałem głów państw i szefów rządów unijnej "27-ki".

Niderlandy od dziesięciu miesięcy nie mają rządu, gdyż w połowie stycznia br. rząd Marka Ruttego został zmuszony do podania się do dymisji w wyniku „bezprecedensowego naruszenia zasad praworządności”. Obecnie Holandią rządzi stary gabinet, który nie został jeszcze przegłosowany po ostatnich wyborach. A to dlatego, że premierowi cały czas nie udało się zbudować koalicji.

Głównym problemem premiera pozostaje też ciągnąca się za nim kwestia łamania praworządności. Tak orzekła specjalna komisja, która badała tzw. aferę zasiłkową. Według raportu parlamentu władze skarbowe w latach 2012-2019 - mimo nadzoru rządu - bezpodstawnie wszczynały postępowania o wyłudzenia wobec ok. 10 tys. rodzin pobierających zasiłki na dzieci.

Premier Irlandii: Prymat prawa UE i TSUE ma kluczowe znaczenie dla ochrony obywateli w całej Europie

„My w Irlandii jesteśmy bardzo zaniepokojeni, mamy dobre stosunki dwustronne z Polską, ale uważamy, że prymat prawa UE i Trybunału Sprawiedliwości ma kluczowe znaczenie dla ochrony obywateli w całej Europie” – powiedział dziennikarzom premier Michael Martin

„Jesteśmy bardzo rozczarowani rozwojem wydarzeń i tym, jak się sprawy potoczyły; uważamy, że sytuacja musi zostać rozwiązana na korzyść rządów prawa. Będziemy artykułować nasze najgłębsze zaniepokojenie w związku z tą sytuacją późnym popołudniem” – dodał.

Von der Leyen: Tematami szczytu praworządność w Polsce, ceny energii i sytuacja na granicy z Białorusią

"Mamy trzy główne tematy tego szczytu: praworządność w Polsce, ceny energii oraz migrację. Jeśli chodzi o rządy prawa w Polsce, tak jak mówiłam szeroko dwa dni temu w PE, główną kwestią jest niezależność sądownictwa w Polsce. To nie jest nic nowego, to trwający proces, który wraz z ostatnim wyrokiem TK nabrał nowego wymiaru. Czekam na dyskusję z liderami. Wszyscy musimy wziąć na siebie odpowiedzialność jeśli chodzi o fundamentalne wartości" - wskazała, wchodząc na szczyt UE.

"Drugi temat to ceny energii. KE i kraje członkowskie ciężko pracują razem, aby wpierać obywateli i przedsiębiorstwa, aby sobie z tym radzić. KE przedstawiała zestaw środków dot. cen energii, energii elektrycznej, aby wesprzeć konsumentów. Przyjrzymy się temu, jak funkcjonuje rynek energii. W średnim i długim okresie strategia musi polegać na masywnych inwestycjach w czyste i odnawialne źródła energii. Ponieważ ta energia jest niezawodna, bo jest produkowana w Europie i to jest przyszłość" - powiedziała.

Poinformowała też, że trzecim tematem będzie migracja. "To, co obserwujemy na naszej granicy z Białorusią, uważamy za atak hybrydowy, za którym stoi Białoruś. Życie nikogo nie powinno być narażane dla politycznych powodów. Jestem pewna, że Rada da silną, zjednoczoną odpowiedź na działania Białorusi" - zaznaczyła.