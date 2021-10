Pod koniec minionego tygodnia, już wstępnie dogadani, opublikowali 12-stronicowy dokument – „Wynik sondowania SPD, Zielonych i FDP”, gdzie zapisano ramowe ustalenia programowe. Co z nich wynika? Widać, że liberałowie dosyć dobrze rozegrali swoje karty negocjacyjne, ponieważ już na początku dokumentu jest położony mocny nacisk na skrócenie czasu wydawania pozwoleń na inwestycje i digitalizację. Co ważne, znów ma zacząć działać tzw. hamulec długów, czyli regulacja, przez którą rząd federalny nie powinien przyjmować rocznego budżetu z deficytem większym niż 0,35 proc. PKB . Ta zasada na czas pandemii została zawieszona, ale ma znów obowiązywać od 2023 r. Otwarte pozostaje pytanie, jak dobrze wykorzystają koalicjanci przyszły rok, by stworzyć odpowiednie fundusze inwestycyjne – pożyczyć odpowiednio dużo, by zielone inwestycje były finansowane w latach kolejnych, a w przyszłych budżetach rządowy deficyt jednak mieścił się w narzuconych zasadach. Prawdopodobni przyszli koalicjanci zapisali też, że nie będą podwyższać podatków, co znów jest ukłonem w stronę liberałów i nie podoba się bardziej radykalnemu, młodemu skrzydłu SPD. Za to zdecydowanie lewicowy jest postulat wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej za pracę na poziomie 12 euro. Dofinansowany ma też zostać system emerytalny.