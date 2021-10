Tsai Ing-wen w niedawnym przemówieniu mówiła, że Tajwan okaże dobrą wolę, jeśli Pekin zaprzestanie swoich agresywnych działań. Jesteśmy narodem, który kocha pokój. Sami nigdy byśmy innego państwa nie zaatakowali. Nie chcemy konfliktów. Niemniej jeśli Chiny użyją wobec nas siły militarnej, staniemy do walki. Oczywiście lepiej, żeby do tego nie doszło. Wolelibyśmy rozmawiać z rządem w Pekinie na równych prawach o wszystkich problemach w cieśninie. Przewidujemy, że komuniści nie są jeszcze gotowi, by nas najechać, bo nie mają wystarczającej siły. Przygotowujemy się jednak na różne ewentualności. Teraz wysyłają swoje samoloty do naszej przestrzeni powietrznej, ale niedawno wzmocnili obecność wojskową wzdłuż granicy z Indiami. Rzecz w tym, że Xi Jinping często potrzebuje konfliktu zewnętrznego do umocnienia władzy wewnątrz kraju. Wszystkie państwa regionu - Filipiny, Indie, Indonezja, Malezja, Tajwan, Wietnam, a nawet Japonia - wiedzą, że muszą być szczególnie ostrożne. To trochę tak, jakby stać obok człowieka, który odpala papierosa przy butli z gazem. Wszyscy wiedzą, że to niebezpieczne. Nawet władze w Pekinie. Mimo to próbują prowokować, bo jest to dla nich korzystne w polityce wewnętrznej.