Dla mnie „Nowaja…” to przede wszystkim znakomite reportaże z miejsc, którymi Kreml nie lubi się chwalić. Choćby niedawny tekst o systemie prześladowań gejów w Czeczenii, oddanej Ramzanowi Kadyrowowi. Część publikacji autorstwa Jeleny Kostiuczenko wydano niedawno w Polsce w zbiorze „Przyszło nam tu żyć”. Kostiuczenko nie kalkuluje. Żeby opisać rzeczywistość – najczęściej od mocno patologicznej strony – zaciąga się do drogówki, jeździ karetką, pomieszkuje na melinie z narkomanami. To nie jest dziennikarstwo zza biurka, oparte o Google’a i przekonane o głębi własnej wiedzy. Co jakiś czas pojawiają się pogłoski, że Kreml może zamknąć „NG”. Dotychczas tego nie zrobiono, a władze czasem traktowały ją jako wentyl bezpieczeństwa i… źródło wiedzy. Dmitrij Miedwiediew jako prezydent udzielił jej wywiadu, mniejszościowe udziały (większość należy do kolektywu pracowniczego) nabyli oligarcha Aleksandr Lebiediew i Michaił Gorbaczow. Redakcja nawiązała niezłe relacje z generałem Siergiejem Czemiezowem, ważnym człowiekiem z Kremla.