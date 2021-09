Francuski ambasador w Stanach Zjednoczonych, wezwany do Paryża na konsultację po zawarciu przez USA, Australię i Wielką Brytanię umowy o bezpieczeństwie AUKUS, wraca na swoją placówkę do Waszyngtonu w środę - poinformował we wtorek prezydent Francji Emmanuel Macron.

Prezydent Macron we wtorek po raz pierwszy również skomentował publicznie zerwanie przez Australię „kontraktu stulecia” na dostawę okrętów podwodnych przez francuską Naval Group, wartych 56 mld euro. Ocenił, że dla przemysłu Francji konsekwencje zerwania przez Australię kontraktu są "ograniczone”. Sojusz AUKUS, który pozbawia Francję kontraktu na dostawę okrętów podwodnych do Australii, „nie zmienia francuskiej strategii dotyczącej Indo-Pacyfiku” – oświadczył Macron podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Grecji Kyriakosem Mitsotakisem w Pałacu Elizejskim.