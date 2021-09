"Przyjąłem rekomendację naczelnych lekarzy, aby rozszerzyć szczepienia na osoby w wieku od 12 do 15 lat, aby chronić młodych ludzi przed zarażeniem się Covid-19, ograniczać transmisję w szkołach i zatrzymać uczniów w klasach" - powiedział minister zdrowia Sajid Javid.

Wcześniej w poniedziałek naczelni lekarze Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, zalecili, by objąć szczepieniami zdrowe dzieci z tej grupy wiekowej, przy czym ma być im podawana tylko jedna dawka. Naczelni lekarze zmienili rekomendację, którą półtora tygodnia wcześniej wydała Wspólna Komisja Szczepień i Immunizacji (JCVI). Uznała ona, że same względy medyczne nie uzasadniają podawania szczepionki zdrowym dzieciom w tej grupie wiekowej, gdyż Covid-19 stanowi dla nich niewielkie ryzyko. Zastrzegła jednak, że rząd może zmienić tę rekomendację kierując się innymi czynnikami, np. zakłóceniami, które epidemia może powodować w funkcjonowaniu szkół.

Naczelni lekarze oceniając sprawę w szerszym kontekście niż tylko poprzez ryzyko zakażenia uznali, że inne czynniki przemawiają za rozszerzeniem szczepień na dzieci z tej grupy wiekowej, a rząd następnie przyjął ich rekomendację. Ogłoszona przez Javida decyzja dotyczy tylko Anglii, ale jest pewne, że ministrowie zdrowia Szkocji, Walii i Irlandii Północnej pójdą w jego ślady.

Jak poinformowało brytyjskie ministerstwo zdrowia, możliwość zapisywania się dzieci na szczepienia zostanie otwarta w przyszłym tygodniu. Wyjaśniono też, że do przyjęcia przez nie szczepionki potrzebna będzie zgoda rodziców, ale jeśli nastąpiłaby różnica zdań między rodzicami a dzieckiem, to - jeśli dziecko uznane zostanie za kompetentne do podejmowania świadomej decyzji - przeważy jego zdanie.

W efekcie podjętych w poniedziałek decyzji grupa osób uprawnionych do szczepień zwiększy się o ok. 3 mln. Już wcześniej programem szczepień było objętych ok. 350 tys. dzieci z tej grupy wiekowej, które albo same mają schorzenia zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19, albo mieszkają z takimi osobami.