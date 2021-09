Wszystko to nie oznacza oczywiście, że patriotycznie nastawieni Białorusini mogą spać spokojnie. Zamiary Moskwy są oczywiste i polegają na takim przywiązaniu białoruskiej gospodarki do Rosji, by po ewentualnej zmianie w Mińsku nowe władze nie miały pola manewru. Białoruś byłaby w takim układzie Abchazją bis, tyle że uznawaną międzynarodowo. Rubikon został już chyba przekroczony; w 2019 r. 42 proc. białoruskiego eksportu trafiło do Rosji i był to najwyższy wskaźnik spośród wszystkich państw byłego ZSRR. Następna Armenia była uzależniona od rosyjskiego rynku w 22 proc., a trzeci Tadżykistan już tylko w 16 proc. Do tego można dodać niemal pełne zintegrowanie białoruskiej armii w rosyjską strukturę dowodzenia (choć, co charakterystyczne, wśród 28 programów nie ma słowa o sferze obronnej, jeśli nie liczyć „harmonizacji podejść do bezpieczeństwa informacyjnego”).