Poza wyrokiem znane są jedynie zarzuty, które postawiła prokuratura: spisek zmierzający do niekonstytucyjnego przejęcia władzy państwowej, publiczne nawoływanie do przejęcia władzy oraz stworzenie albo kierowanie formacją ekstremistyczną. Kodeks karny przewiduje za to do 12 lat więzienia, więc wyrok jest bliski górnej granicy przewidzianej dla tego typu zarzutów. Oskarżeni nie przyznali się do winy.