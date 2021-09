Jak wynika z relacji mediów oraz z zamieszczonych przez nie nagrań wideo, dostać się do budynku próbowała grupa licząca nie więcej niż kilkadziesiąt osób. Na filmikach widać kordon policji broniący dostępu do drzwi oraz przepychanki między antyszczepionkowcami a funkcjonariuszami. Radio LBC podaje jednak, że z nagrań w mediach społecznościowych wynika, że kilku osobom udało się wedrzeć do biurowca, który znajduje się w dzielnicy Canary Wharf we wschodnim Londynie.

Londyńska policja metropolitalna potwierdziła na Twitterze, że przed biurowcem trwa demonstracja, a jej funkcjonariusze pilnują wejścia do budynku.

Rolą MHRA jest dopuszczanie do obrotu w Wielkiej Brytanii leków oraz produktów ochrony zdrowia i to ta instytucja zdecydowała o tym, że cztery szczepionki przeciw Covid-19 mogą być używane w tym kraju.

To trzeci tego typu incydent w ciągu niespełna miesiąca. Na początku sierpnia grupa antyszczepionkowców próbowała wedrzeć się do dawnej siedziby publicznej stacji BBC w zachodnim Londynie, a półtora tygodnia temu - do siedziby telewizyjnej firmy produkcyjnej ITN, która produkuje m.in. wiadomości dla stacji ITV, Channel 4 i Channel 5.