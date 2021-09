Organizacja zwraca też uwagę na związki między głodem a międzynarodowymi migracjami. Jak wskazano w raporcie WFP, aż 38 proc. udokumentowanych uchodźców na całym świecie pochodziło z trzech krajów, które zmagają się z problemami żywnościowymi: Syrii, Afganistanu i Sudanu Południowego. To m.in. dlatego finansowanie klimatyczne państw globalnego Południa – w tym ich adaptacji do wyzwań klimatycznych – stanowi jeden z najważniejszych tematów negocjacji klimatycznych. Kilkanaście lat temu państwa uprzemysłowione obiecały, że do 2020 r. będą przeznaczać na wspieranie transformacji w krajach rozwijających się 100 mld dol. rocznie. W praktyce zebrane na ten cel środki pozostają co najmniej 20 mld poniżej tego progu. W dodatku znaczna ich część jest przyznawana w formie pożyczek, co przyczynia się do wpędzania odbiorców w spiralę zadłużenia. Specjaliści wskazują też, że aktualizacji wymaga prawo międzynarodowe, które nie określa dziś reguł dostępu do azylu osób zmuszonych do migracji względami klimatycznymi.