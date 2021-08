Przypuszcza się, że jeśli wybory wygra socjaldemokracja, to poszuka sobie koalicjantów bardziej zbliżonych pod względem programu niż CDU, z którym obecnie tworzy gabinet. A to może oznaczać, że partia Merkel znajdzie się poza rządem. O wiele bliżej SPD do Zielonych, z którymi rządzi już wspólnie w niektórych landach i z którymi ma zbliżone podejście do rynku pracy i klimatu. Ale to zapewne nie wystarczy, by zbudować większość w parlamencie. Dlatego spekuluje się, że do rządu wejdzie także Partia Lewicy, spadkobierczyni SED, komunistycznego ugrupowania z NRD. Takiego scenariusza Scholz nie wykluczył podczas niedzielnej debaty. Podkreślił jednak, że Die Linke będzie musiała zrezygnować z krytykowania NATO i UE i że taka deklaracja powinna paść nie tylko na papierze, ale także „płynąć z serca”. Scholz nie podziela zdania, które ma wielu polityków tego ugrupowania – że Sojusz Północnoatlantycki należy rozwiązać, a współpracę z UE poluzować. Chociaż prounijna i pronatowska SPD może jednak znaleźć do pewnego stopnia wspólny język z Partią Lewicy, jeśli chodzi o Rosję. SPD od lat wzywa do poprawy stosunków gospodarczych z Kremlem. Die Linke idzie dalej, krytykując m.in. sankcje nałożone na Moskwę za aneksję Krymu.