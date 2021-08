Prezes fundacji Nino Cartabellotta powiedział w wywiadzie radiowym: "Letni sezon wakacyjny uratowaliśmy dzięki kampanii szczepień. Odsetek hospitalizacji jest znacznie niższy w porównaniu z tą samą liczbą przypadków w poprzednich falach; to około połowy mniej".

"To oznacza, że szczepionka działa" - dodał.

Następnie ekspert poinformował: "W ostatnich trzech tygodniach zanotowaliśmy wyraźną stabilizację zakażeń". Zwrócił zarazem uwagę na to, że są różnicee między regionami, wynikające ze wskaźnika zaszczepionych osób w wieku powyżej 50 lat. Najniższy jest on na Sycylii.

Prezes fundacji wyraził opinię, że niepokój budzi to, że dalej we Włoszech przeciwko Covid-19 nie zaszczepiło się 3,5 miliona osób powyżej 50 lat. "To może doprowadzić do nowych restrykcji, choć nie będą takie, jak wcześniej" - oświadczył Nino Cartabellotta. Jego zdaniem "słuszne jest rozważenie wprowadzenia obowiązku szczepień".

W tych dniach notuje się codziennie we Włoszech kilkadziesiąt zgonów na Covid-19 i około 6-7 tysięcy przypadków zakażeń.

Z danych napływających z regionów wynika, że wśród hospitalizowanych zdecydowaną większość, nawet 90 procent pacjentów, stanowią osoby niezaszczepione.