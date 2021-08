Gdy talibowie przejęli kontrolę nad Afganistanem, ich rzecznik Zabihullah Mudżahid obiecywał, że wstrzymana zostanie produkcja opium, które jest wykorzystywane do wytwarzania twardych narkotyków, w tym heroiny. Zniknąć miałby także ich przemyt. – Kiedy byliśmy u władzy, w kraju w ogóle nie produkowano narkotyków – stwierdził. Choć faktycznie w 2000 r. radykałowie zakazali wytwarzania opium, to w kolejnych latach po upadku ich rządów produkcja rosła zwłaszcza na obszarach, które sami kontrolowali. Tak było np. w prowincjach Helmand i Kandahar w południowym Afganistanie, gdzie w 2018 r. występowało najwięcej gruntów wykorzystywanych do uprawy maku, z którego powstaje opium.