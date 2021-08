Ludzie, którym udaje się dotrzeć do bram lotniska, muszą spędzić na jego terenie co najmniej kilka dni. Afgańczycy za pośrednictwem komunikatorów wymieniają się informacjami o warunkach, w jakich oczekują na lot. Wysoka temperatura, tylko cztery przenośne toalety na ponad 4 tys. osób, brak wody czy prądu to tylko niektóre z przeszkód, z jakimi muszą się mierzyć. – Wiele osób wolałoby nie zostawać tu ani chwili dłużej i wrócić do piekła talibów, ale nawet tego nam nie wolno – mówi DGP afgański obywatel USA, który na lotnisku spędził pięć dni. Na Instagramie na żywo relacjonuje całą sytuację. – Żołnierze amerykańscy starają się nam pomóc, ale przez błędy swojego rządu mają bardzo ograniczone możliwości – dodaje.