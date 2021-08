Z powodu braku odpowiedniej kontroli ruchu lotniczego cywilni przewoźnicy nie mogą latać nad Afganistanem i lądować na międzynarodowym porcie lotniczym im. Hamida Karzaja w Kabulu bez uprzedniej zgody amerykańskich władz wojskowych - przekazano w oświadczeniu FAA.

Już wcześniej zabroniono przelatywania nad Afganistanem na niższych pułapach, uzasadniając to zagrożeniem związanym z działalnością ekstremistyczną i militarną oraz "ograniczoną możliwością łagodzenia ryzyka".

Na razie nic nie wskazuje na to, by Departament Obrony USA włączył cywilnych przewoźników do prowadzonej przez rząd masowej ewakuacji z Afganistanu - pisze agencja Reutera.

W środę wieczorem Biały Dom poinformował, że w ciągu ostatniej doby z Kabulu ewakuowano ok. 1,8 tys. osób na pokładzie 10 wojskowych samolotów transportowych C-17. Od soboty amerykańskie lotnictwo wojskowe wywiozło z Afganistanu blisko 6 tys. osób.

Od poniedziałku armia USA zajmuje się kontrolą lotów na lotnisku w Kabulu, na którym stacjonuje ok. 4,5 tys. amerykańskich żołnierzy. Wszystkie drogi dojazdowe do portu lotniczego są kontrolowane przez talibów, którzy w niedzielę opanowali Kabul i przejęli władzę nad Afganistanem.

Kraje zachodnie prowadzą akcje ewakuacyjne, wywożąc z Afganistanu swoich obywateli, personel dyplomatyczny i Afgańczyków współpracujących z zachodnimi instytucjami.