Tę organizację tworzą obecnie zupełnie nowi ludzie. Młodzież, najczęściej urodzona w okolicach 2001 r. Mężczyźni, którzy byli zaangażowani w działalność grupy 20 lat temu, teraz mają 40–50 lat. Nie są zainteresowani dalszą walką. O to, by szeregi talibów się nie kurczyły, dba Pakistan. Większość ideowych talibów urodziła się i wychowała właśnie tam, więc nawet nie wie, jak wygląda Afganistan i jego kultura. Ci chłopcy nie mają zielonego pojęcia, jakie wartości wyznają Afgańczycy. To, że nie przestrzegają prawa międzynarodowego, pewnie nikogo nie zdziwi. Ale oni przyjeżdżają do Afganistanu i nie stosują się nawet do żadnych lokalnych zasad. Są zbyt młodzi, żeby je rozumieć. Dorastali w pakistańskich medresach, więc ich wiedza jest ograniczona do tego, czego zostali w nich nauczeni. Rozmawiając o tym, nie możemy zapominać, że to w końcu władze w Islamabadzie tworzą zaplecze talibów. Stamtąd pochodzi całe wsparcie polityczne i militarne. I co najważniejsze, to właśnie w tym państwie talibowie mają swoje sanktuaria. Tam są szkoleni i leczeni, jeśli coś im się stanie na polu bitwy. Nikt tego zresztą nie ukrywa. W tym roku doszło do sytuacji, w której jeden z talibskich przywódców, którzy na co dzień przebywają w Dosze, poleciał do pakistańskiego Karaczi, by spotkać się z członkami grupy. Wolał rozmawiać z talibami poza Afganistanem. Jeśli spojrzy się na raporty z pogrzebów, można dostrzec, że grono pakistańskich obywateli lub – kto wie – może nawet pakistańskich żołnierzy, którzy walczą na polu bitwy z rządem afgańskim, jest naprawdę liczne. Te same wnioski można wyciągnąć z mediów społecznościowych. W swoich wpisach talibowie jasno na to wskazują, informując o konkretnych osobach, które wróciły z pola bitwy w Afganistanie do domu w Pakistanie. Publikują ich zdjęcia i dane osobowe.