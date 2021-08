Specjalny przedstawiciel Stanów Zjednoczonych ds. pojednania w Afganistanie Zalmay Khalilzad jest w Ad-Dausze, by rozmawiać z przedstawicielami talibów. To tam swoją tymczasową siedzibę mają polityczni przywódcy ruchu. Wraz z afgańskimi negocjatorami i przedstawicielami kilku światowych potęg – w tym Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii czy Chin – biorą udział w serii spotkań zmierzających do pokojowego rozwiązania konfliktu. Te już kilka miesięcy temu utknęły w martwym punkcie.

We wtorek i w środę talibowie z sukcesem kontynuowali swoją ofensywę, łącznie przejmując kontrolę nad dziewięcioma stolicami kluczowych prowincji. Niemal oczywiste jest więc, że zignorują kolejną wspólną deklarację światowych mocarstw, do której wypracowania miał dążyć w Katarze amerykański wysłannik.

Rozmowy są dla talibów wyłącznie przykrywką. – Nie mam dużych oczekiwań w stosunku do spotkania w Ad-Dausze, bo talibowie są na zwycięskiej pozycji. Zdobywają nowe terytoria, więc nie poddadzą się teraz żadnej presji ze strony USA – mówi w rozmowie z DGP Szer Dżan Akhmadzai, który przez lata pracował w Kancelarii Prezydenta Afganistanu Aszrafa Ghaniego. – Chyba że cała społeczność międzynarodowa zaczęłaby naciskać na Pakistan, by ten zakończył swoje wsparcie dla talibów – dodaje. Akhmadzai, który obecnie jest dyrektorem Centrum Studiów nad Afganistanem Uniwersytetu w Nebrasce, uważa, że priorytetem globalnych mocarstw powinno być naciskanie na władze w Islamabadzie, który ruch talubski traktują jako środek w swoich wojnach zastępczych. – Dopóki będzie z niego (Pakistanu – red.) płynąć polityczne i militarne wsparcie dla talibów, ci nie zaangażują się na poważnie w żadne negocjacje. Po co mieliby to robić, skoro wygrywają? – pyta.