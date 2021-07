Gazociąg w najbliższych tygodniach zostanie ukończony. Teraz Berlin i Waszyngton mają wypracować rozwiązanie, które uniemożliwi Moskwie odcinanie Kijowa od gazu, ale wydaje się, że będzie to trudne. – Zdjęcie sankcji odbiło się niezadowoleniem w Kongresie i Niemcy muszą to uwzględnić. Stany chcą większego konsensusu w podejściu do Rosji; Amerykanie oczekują współpracy w tej materii – mówił w podkaście „Brussels Sprouts” Jeff Rathke, szef Instytutu Współczesnych Studiów Niemieckich na Uniwersytecie Johna Hopkinsa w Waszyngtonie.

– Tak naprawdę to kwestia kilku miliardów dolarów, które Ukraina pobiera za tranzyt – wyjaśniał ostatnio w kuluarach na spotkaniu z dziennikarzami jeden z dyplomatów niemieckich znających sprawę, zaznaczając, że to w żaden sposób nie jest oficjalne stanowisko Berlina.

Kością niezgody i tym, co poprzedni prezydent wypominał Berlinowi, był brak zaangażowania w wydatki na obronność, co jednak w ostatnich latach się zmieniło. Obecnie Niemcy przeznaczają nominalnie na ten cel najwięcej w całej Unii Europejskiej, a strumień pieniędzy od kilku lat rośnie.

– Nakłonienie Niemiec do zmiany polityki może się USA nie udać. Kanclerz Merkel zakomunikowała, że nie jest w interesie Europy stanąć po którejkolwiek ze stron konfliktu USA – Chiny. Jednocześnie Niemcy mówią, że zmniejszenie zaangażowania przemysłu niemieckiego w Chinach jest nie do zrealizowania – uważa Dębski.

Szef PISM nie jest w swojej ocenie odosobniony. Jak na marginesie wizyty Merkel w USA napisał Thorsten Benner, współzałożyciel i dyrektor Instytutu ds. Globalnej Polityki Publicznej w Berlinie, Niemcy – przynajmniej dopóki u sterów jest obecna kanclerz – raczej nie zdecydują się na zajęcie konfrontacyjnej postawy wobec Chin. I nie jest to kwestia wyłącznie interesów, jakie firmy znad Renu robią w Państwie Środka. To kwestia diagnozy realnej siły UE w starciu z Pekinem; Merkel po prostu nie wierzy, że Unia może się Chinom postawić.

Nie zawsze tak było. W 2007 r. liderka chrześcijańskich demokratów przyjęła w urzędzie kanclerskim dalajlamę. Wizyta duchowego przywódcy Tybetańczyków nie umknęła uwadze Pekinu; chińska dyplomacja głośno wyraziła swoje niezadowolenie ze spotkania. Kanclerz w ostrych słowach stwierdziła jednak, że może zapraszać do urzędu kanclerskiego, kogo chce. – Najlepsze, co mógłby zrobić Pekin, to usiąść do rozmów z dalajlamą – dodała wówczas.