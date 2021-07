Jak to się ma do Polski? A tak, że rozważania, czy warto zabiegać wyłącznie o swoich wyborców, czy jednak szukać ich gdzie indziej, to naczelny dylemat opozycji i w naszym kraju. Są tacy publicyści i komentatorzy, którzy skłonni są zapisać całą głosującą na PiS Polskę do – jak ujęła to w amerykańskim kontekście Hillary Clinton – „koszyka oblechów” (basket of deplorables). Wśród wieśniaków, beneficjentów 500+ i homofobicznej prowincji nie ma czego szukać, mówią już prawie wprost. Odpowiednikiem wykształconych i różnorodnych amerykańskich wybrzeży są zaś w Polsce metropolie i miasta, gdzie regularnie opozycja bije PiS na głowę. Choć pomimo tego wybory i tak przegrywa. Pułap poparcia dla PO/KO czy Trzaskowskiego był już w niektórych ośrodkach tak wysoki, szczególnie w wyborach samorządowych, że trudno sobie wyobrazić takie jego dalsze podnoszenie, które przełoży się na ogólnokrajowy sukces. Zaś w polskim odpowiedniku postprzemysłowego amerykańskiego Midwestu czy Pasa Rdzy – małych miasteczkach i miejscach, które źle wspominają lata transformacji – toczy się prawdziwa walka o władzę. Polskim swing state jest małe miasto.