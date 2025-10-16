Groźna kolizja na Rondzie Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Warszawie

Nocą na Rondzie Ofiar Zbrodni Katyńskiej na warszawskim Żoliborzu doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Jak donoszą media, kierująca samochodem marki Audi uderzyła w sygnalizator dla pieszych, następnie przebiła barierki ochronne, po czym spadła z wiaduktu na skarpę tuż przy trasie S8.

Kierująca uciekła pieszo – świadkowie są w szoku

Według relacji świadków, po zdarzeniu kobieta wysiadła z auta i oddaliła się pieszo w nieznanym kierunku. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Strażacy i policja na miejscu zdarzenia

Świadkowie zadzwonili pod numer alarmowy. W krótkim czasie na miejsce zdarzenia przybyły cztery zastępy straży pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego z JRG 10. Przyjechało też kilka patroli stołecznej policji. Strażacy przy użyciu rotatora wydobyli pojazd, a funkcjonariusze zabezpieczali miejsce kolizji.

Policja szuka kobiety i apeluje o ostrożność

W związku ze zdarzeniem ograniczono ruch na dwóch pasach w kierunku Marek oraz zablokowano zjazd z ronda na ulicę Broniewskiego. Utrudnienia zakończyły się po zakończeniu działań służb i usunięciu pojazdu.

Policja prowadzi obecnie działania mające na celu ustalenie tożsamości kierującej i wyjaśnienie dokładnych okoliczności wypadku. Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.